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Народ в ужасе от обрезания для маленьких девочек в московской клинике

08:33
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Россияне требуют закрыть медицинское учреждение

В одной из московских клиник медики предлагают услугу по женскому обрезанию. Операции делали девочкам по религиозным мотивам. Заведение не постеснялось опубликовать информацию о данной услуге на своем сайте, отметив в объявлении, что операция делается только по направлению от лечащего врача.

Когда комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства попросила Генпрокуратуру, Минздрав и Росздравнадзор проверить клинику, оказалось, что медучреждение нарушает российские законы. Кроме того операции детям делал не пластический хирург, а простой акушер-гинеколог, пишет ТАСС.

По данным Росздравнадзора, в клинике помимо обрезания для маленьких девочек проводили без лицензии операции по прерываю беременности и занимались пластической хирургией. Информацию уже передали в управление Следственного комитета по Москве.

 

Между тем в Сети разгорелся скандал. Россияне в ужасе от средневековых обычаев, действующий в наши дни. Народ требует закрыть клинику и проверить подобные медучреждения по всей стране.

 

 

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