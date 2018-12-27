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Жителей Индонезии ждут новые беды

09:30
  • четверг
  • 27 декабря 2018

В Индонезии повысили уровень тревоги в связи с активизацией вулкана Анак-Кракатау

В Индонезии вновь активизировался вулкан Анак-Кракатау. Власти повысили уровень опасности до "красного" для самолетов.

В районе вулкана изменены маршруты всех авиарейсов. Также введена бесполётная зона в радиусе пяти километров от огненной горы. Кракатау выбрасывает столбы пепла на высоту десяти километров, сообщает "ТВ Центр". По словам специалистов, вероятен сход новых оползней и лавин.

На прошлой неделе из-за извержения вулкана на острова Ява и Суматра обрушилось цунами. По последним данным, жертвами стихии стали 429 человек, более полутора тысяч пострадали.

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