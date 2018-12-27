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Эксперт раскрыл схему обманщика Порошенко

09:39
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Итоги местных выборов на Украине и судьбу Петра Порошенко обсудили в программе "События 25-й час"

Президент Украины выглядит обманщиком в глазах своих граждан, уверен обозреватель МИА "Россия Сегодня" Дмитрий Бабич. Своим мнением о текущей политической обстановке в соседней стране он поделился с ведущим программы "События 25-й час" Алексеем Фроловым.

"На местных выборах, поскольку они не проводились, где было объявлено военное положение, его блок вдруг выступил очень хорошо – 40%. Кто будет проводить новые выборы? Местные власти! А там теперь сидят его люди. Порошенко – сильный тактик, но слабый стратег. Он, безусловно, нарастил себе шансы на победу на выборах, но то, что он выглядит обманщиком и мелким типом в глазах всего общества – это становится все более и более очевидно. С одной стороны, он говорит, что военное положение никак не отразилось на бытовой стороне жизни. С другой - выборов нет, любую газету могут закрыть. То есть это такая ставка на мещан", - уверен эксперт.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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