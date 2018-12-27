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Кому стоит бояться массовых увольнений в 2019 году

09:00
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Минтруд прогнозирует 230 тысяч увольнений сразу после Нового года

Новый 2019 год начнется с массовых увольнений. В ближайшие три месяца попасть под сокращение и потерять работу могут порядка 230 тысяч россиян, большинство из них живут в Москве и Санкт-Петербурге.

В зоне риска оказались сотрудники, работающие в финансовой и банковской сферах (под сокращение могут попасть 30,5 тысячи человек), работники транспортных предприятий (27,7 тысячи) и специалисты в сфере производства электрооборудования вычислительной и измерительной техники (16,6 тысячи).

Также увольнение грозит сотрудниками сферы добычи энергетических ископаемых (14,4 тысячи), производства машин и оборудования (11,7 тысячи), автомобилестроения (8,2 тысячи) и производства стройматериалов (6,2 тысячи).

Сокращения связаны с тем, что продукция вышеперечисленных сфер не пользуется достаточным спросом, пишет газета "Известия". Тем не менее, число увольнений может снизиться, если внутри компании произойдут положительные изменения.

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