Россияне добровольно отказываются от доллара

Большую часть своих накоплений население хранит в рублях

Россияне поддерживают дедолларизацию экономики, храня большую часть своих накоплений в рублях.

Несмотря на повышение доходности по валютным вкладам, приток иностранной валюты в банки не увеличился, об этом газете "Известия" рассказал заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Кроме того, уход из валютных вкладов объясняется еще тем, что на рынке ценных бумаг сейчас есть более доходные инструменты, например, облигации.

"Если ставки на рынке начнут снижаться, эти бумаги будут существенно выгоднее депозита. Например, уже сейчас есть предложения с доходностью 8,5–9% годовых", - сообщил Печатников.

План дедолларизации российской экономики уже подготовлен, об этом в начале октября говорил глава Минфина Антон Силуанов. По мнению экспертов, отказ от доллара поможет смягчить последствия новых антироссийских санкций США. Но полностью отказаться от доллара не получится – страна зависит от экспорта нефти и газа, которые привязаны к американской валюте.