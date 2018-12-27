Меган Маркл всех обманула

Жена принца Гарри ловко провела даже королеву

Герцогиня Сассекская ввела в заблуждение данными о своей беременности. Меган утверждала, что родит первенца принцу Гарри весной, но это оказалось ложью.

И только спустя два месяца Маркл раскрыла правду - вынашивать малыша ей осталось совсем недолго. В беседе с фотографом Карен Анвил, снимавшей королевскую семью после рождественской службы в Сандрингеме, жена принца Гарри сказала, что ребенок "почти на подходе".

"Меган волнуется, так как вынашивать ребенка ей осталось совсем недолго", – выдала секрет герцогини Анвил. При этом фотограф не назвала точную дату, но намекнула, что радостное событие в монаршей семье произойдет зимой, пишет Bustle.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались в мае 2018 года. В октябре молодожены объявили, что ждут малыша. Ребенок, по официальным данным, должен родиться в апреле или мае. Однако поклонников пары насторожил слишком большой живот герцогини.