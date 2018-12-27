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Беременная мать не смогла спасти трех детей от пожара в Костромской области

09:55
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Женщина успела выскочить в окно, три сестры в возрасте 3, 13 и 17 лет погибли

Трое сестры в возрасте 3, 13 и 17 лет погибли при пожаре в частном жилом доме в Буйском районе Костромской области, их беременной матери удалось спастись.

Трагедия произошла в населенном пункте Игумново в доме на улице Молодежная около часа ночи. Отец семейства ушел на работу, в доме осталась мать с тремя детьми. В какой-то момент внутри хозяйственной пристройки к дому начался пожар, пишет "Газета.ru".

Беременная женщина успела выскочить из горящего здания через окно. Дети спастись не смогли, их тела обнаружили при разборе завалов. Пожар локализовали на площади более 80 квадратных метров за 15 минут и потушили в 4:45, сообщили в МЧС. Дом полностью выгорел изнутри, уничтожена кровля.

На данный момент выясняются обстоятельства пожара. По данным следствия, рассматриваются две версии причины произошедшего – неисправность электропроводки и неосторожное обращение с огнем. Назначены судмедэкспертиза для выяснения точных причин смерти девочек и пожаро-техническая экспертиза для установления точной причины возгорания.  

Выжившей женщине и ее мужу оказывается вся возможная помощь, с ними работают психологи. На место ЧП выехал заместитель губернатора Костромской области Владимир Кирпичник.

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