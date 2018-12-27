В Благовещенске лечившихся от рака детей заразили гепатитом

Местные чиновники пытались замять шокирующий случай

В Благовещенске дети, проходившие лечение в больнице от онкологических заболеваний, заразились гепатитом C. Проверка Роспотребнадзора вскрыла факты масштабных нарушений в медучреждении. Известно о 26 заболевших. Но эта цифра может оказаться больше.

Амурская областная детская клиническая больница. Новые корпуса, современное оборудование, квалифицированный персонал. Информация о том, что дети, проходящие здесь лечение от онкологии, заболели гепатитом С, прозвучала как гром среди ясного неба.

"Сначала это было в частных беседах с людьми. Говорили: а вот слышал такую ситуацию? Потом ко мне попал в руки список из 26 фамилий с именами детей, годами рождения. Я обзвонил, чтобы проверить, лечились ли они в больнице и получили ли диагноз гепатит C", - заявил депутат законодательного собрания Амурской области Сергей Труш.

К сожалению, все подтвердилось. Десятки детей, младшему из которых нет еще и двух лет, получили в стенах клиники инфекционное заболевание, лечение которого для них многократно осложнено.

Как теперь выясняется, о случившемся знали и чиновники областной администрации, но, похоже, не хотели, чтобы информация стала достоянием широкой общественности.

"Ситуация прорабатывается в рабочем порядке с родителями, которые обращаются с вопросами. Мы с ними работали, работаем и будем работать. Более объективную информацию сможем дать только после окончания работы с Роспотребнадзором", - сказал министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин.

По факту заражения детей Роспотребнадзор начал проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Санитарно-эпидемиологических правил". Главная проблема - до сих пор не удалось установить источник инфекции. Первым делом проверили всех доноров, которые сдавали кровь для гематологического отделения. Среди них носителей вируса гепатита не выявили. В свою очередь, родители маленьких пациентов рассказывают, что лично были свидетелями, как медики не меняли одноразовые перчатки, а лишь протирали их спиртом. Между тем на сайте госзакупок сообщается, что все необходимые материалы и инструменты детская областная больница получила в достаточном количестве на общую сумму почти в 18 миллионов рублей.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".