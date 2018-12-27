Транспортный коллапс охватил российские регионы после сильнейшего снегопада

Метель, осадки и ветер испытывают жителей российских регионов на прочность

Метель, снежные заносы и гололедица стали причиной многочисленных ДТП и транспортных заторов на крупных магистралях сразу в нескольких российских регионах.

Из-за непогоды закрыта федеральная трасса, соединяющая Саратовскую область с Казахстаном. Для автомобилистов развёрнуты пункты обогрева, сообщает "ТВ Центр".

Для всех видов транспорта запрещено движение по Транскавказской магистрали в обоих направлениях. А на участке Владикавказ - Ларс Военно-грузинской дороги закрыто движение на выезде из страны.