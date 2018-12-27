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Транспортный коллапс охватил российские регионы после сильнейшего снегопада

11:42
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Метель, осадки и ветер испытывают жителей российских регионов на прочность

Метель, снежные заносы и гололедица стали причиной многочисленных ДТП и транспортных заторов на крупных магистралях сразу в нескольких российских регионах.

Из-за непогоды закрыта федеральная трасса, соединяющая Саратовскую область с Казахстаном. Для автомобилистов развёрнуты пункты обогрева, сообщает "ТВ Центр".

Для всех видов транспорта запрещено движение по Транскавказской магистрали в обоих направлениях. А на участке Владикавказ - Ларс Военно-грузинской дороги закрыто движение на выезде из страны.

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