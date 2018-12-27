"Не хочу быть следующим": Журналист заявил об угрозах на Украине

Корреспондент всерьез опасается за свою жизнь

Физическая расправа за правду об Украине. Австрийский журналист Кристиан Вершюц рассказал, как в Незалежной ведут охоту на тех, кто освещает события с критической точки зрения.

Корреспондент, как и многие его коллеги, попал в список врагов государства. И теперь всерьёз опасается за свою жизнь. "Двоих журналистов уже убили, я не хочу быть следующим", - заявил Вершюц.

Журналиста преследуют радикалы, сообщает "ТВ Центр". А всё из-за публикации материалов о Крыме. В репортажах он рассказывал о реальной ситуации на полуострове. Отмечая, что за прошедшее время Россия инвестировала в его развитие гораздо больше, чем Украина за 20 с лишним лет.

Австриец уже обратился с просьбой о помощи к своему правительству. И призвал Запад, продолжающий закрывать глаза на происходящее, прекратить "молчание ягнят".