Мощное землетрясение вынудило жителей Сицилии ночевать на улице

Землетрясение произошло у подножия вулкана Этна после его извержения

Мощное землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Сицилии. Погибших нет, но более 30 человек получили травмы.

Повреждены десятки зданий. В домах падала мебель и билась посуда. Местные жители в испуге выбегали на улицу и ночевали в машинах.

Причиной катаклизма учёные называют неожиданное усиление сейсмической активности Этны в католический сочельник. Землетрясение произошло у подножия вулкана спустя двое суток после его извержения. Новых подземных толчков в ближайшее время не ожидается.