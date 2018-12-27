Француз с русской душой: Жерар Депардье отмечает юбилей

Самый русский француз - легендарный актёр Жерар Депардье празднует 70-летие

Актёр Жерар Депардье в четверг отмечает юбилей. Живой легенде кино исполнилось 70 лет. "Невезучие", "Сирано де Бержерак", "Папаши" и ещё десятки фильмов с участием Депардье уже стали классикой. А жизнь самого актёра кипит не хуже, чем в авантюрном сценарии. Недавно он решил переехать в Сибирь. Благо, российское гражданство позволяет.

Посетители новосибирского универмага сперва глазам не поверили. Но его уж точно ни с кем не спутать. Почетный житель Саранска, месье Жерар Депардье, оказалось, решил сменить прописку. И из Удмуртии перебрался в Сибирь.

Он удивляет, восхищает. Шокирует. Чего только стоит автобиография. Депардье в деталях описывает такое - о чем обычно молчат. Алкоголизм отца. Нелюбовь матери. Он был замкнутым, сильно заикающимся ребенком. В юности связался с дурной компанией. И даже успел отсидеть за угон автомобиля. Театральная студия, куда он попал случайно, стала не просто увлечением. "Неотложной терапией", превратившей уличного дебошира в одного из главных актеров нашей эпохи.

- Вы никогда не боялись сцены?

- Нет, напротив!

- Почему?

- Потому, что мне там хорошо.

Громила с кривым носом и магнетическим взглядом – так писали о нем в начале карьеры критики. Узнаваем в любом гриме. Но не поверить каждому из почти двух сотен перевоплощений - невозможно. Отважный галл или рафинированный актер. Высокомерный детектив из "Невезучих" или гениальный Сирано де Бержерак.

В любви к истории и культуре России Жерар Депардье признавался давно. Ролью мечты называет Григория Распутина. Сценарий картины даже привозил Владимиру Путину, чтобы президент поправил исторические неточности. А в 2013 году - уже после громкого скандала с его отказом от французского гражданства - стал называть себя русским не только душой, а по паспорту.

Он учит русский. Собирается много путешествовать по России. А в бывший когда-то родным Париж теперь наведывается нечасто.

Особняк барона Шамбона - историческая постройка XIX века - сегодня всему Парижу известен как резиденция месье Депардьё. Фасад и окна закрыты высоким забором. Актёр не любит вторжений в личную жизнь. А на входе парковка для скутеров. Его любимый вид транспорта в Париже.

За свою страсть к мотоциклам и столь же большую любовь к французскому вину - он, кстати, уже поплатился. Депардье со скандалом лишали водительских прав. Но соседи на его эксцентричное поведение не жалуются. Наоборот.

- Мы как-то подошли к нему с другом сфотографироваться. А он оказался таким милым! Я совсем не ожидала! Он поздоровался, спросил, откуда я и что делаю в Париже. А потом обнял вот так, крепко! Вот это был сюрприз!

В свои 70 лет Депардье открыт к экспериментам. Продюсер, певец. А еще винодел, ресторатор и фермер. Под чутким руководством Александра Лукашенко он осваивает мастерство косаря (см. видео).

Он как-то заметил: больше всего страшится не смерти. Скуки. Тем самым, кажется, приоткрыв свой главный секрет успеха: неуемная жажда жизни. Как отдельный вид искусства, в котором Жерару Депардье очень мало равных.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, европейское бюро "ТВ Центра".