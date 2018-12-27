Тайно покинувший США Трамп рассказал о страшном

Президента и первую леди увезли в самолете без окон

Этот вояж четы Трампов никак не афишировался. Рождественский визит в Ирак был внеплановым. 45-й президент США на этот раз даже не проболтался накануне о важных государственных делах в Twitter. Только по итогам поездки выложил кадры посещения американской базы в Ираке, на которые наложили патриотическую песню Ли Гринвуда "Господь, благослови Америку!'

Дональд Трамп признался, что во время перелета в Ирак он чувствовал себя далеко не так спокойно и уверенно, как в окружении американского спецназа на защищенной со всех сторон военной базе.

"Я беспокоился за институт президентства. Не за себя лично. Я беспокоился за первую леди, скажу я вам. Но если бы вы видели, через что мы прошли в затемненном самолете с полностью закрытыми окнами, вообще без света. Темнота кромешная. Я летал на разных самолетах. Всех типов и размеров. Были ли у меня опасения? Да, опасения были", - сказал Трамп.

Это первый визит Дональда Трампа в нестабильный регион. За почти два года у власти миллиардер ни разу не бывал в горячих точках, куда Вашингтон направлял американские войска. Хотя для его предшественников это было рождественской традицией. И за нежелание ее поддерживать Трампа нещадно критиковала пресса. Накануне журналисты The New York Times даже раскопали весьма постыдный для верховного главнокомандующего факт биографии: будущий президент избежал призыва в армию и участия во вьетнамской войне благодаря липовой медицинской справке, которую достал его отец.

В Ираке в данный момент находятся пять тысяч американских солдат. Президент поблагодарил их за службу, напомнил свое громкое заявление о победе Штатов над запрещенной в России группировкой "Исламское государство" и заверил: военнослужащие США под его руководством будут защищать только интересы собственной страны, а не играть роль мирового полицейского.

"Богатые страны не должны ожидать, что будут бесплатно пользоваться американскими военными для собственной защиты. Пускай платят нам! Ни у кого в мире нет такой армии, как у США. Мы разбросаны по всему земному шару. Мы находимся в странах, о которых большинство людей даже не слышало. Это даже смешно, честное слово", - заявил президент США.

Впрочем, подобные заявления Дональд Трамп делал уже неоднократно. Вопрос - в соответствии громких слов делу. Взять хотя бы его обещание о выводе американских войск из Сирии, где контингент находился вопреки воле законных властей и нормам международного права. Международная коалиция во главе с США рапортует о новых атаках на "Исламское государство", которое Трамп, вроде как, уже победил.

А американские военные продолжают патрулировать районы вокруг сирийского города Манбиджа. И представителей так называемой оппозиции очень беспокоит их уход.

- Я боец Военного совета Манбиджа. Мы находимся в арабском Хасан-Кабир (окраина Манбиджа). "Щит Евфрата" контролирует Хасан-Сагир, и они иногда ведут огонь по нам. Американские силы все еще патрулируют, они не остановились.

Заявив с помпой о выводе войск из Сирии, американский президент четко не обозначил, когда и как это будет сделано. Более того, Дональд Трамп заявил, что не планирует сокращать контингент в Ираке. И намерен укреплять его - построить две военные базы на западе страны. Примерно в 100 километрах от границы с Сирией. При желании оттуда можно будет легко наносить удары по арабской республике, формально вроде бы как выведя оттуда войска. То есть американцы, вроде бы как на весь мир громко прощаются с Сирией, но уходить оттуда явно не спешат, готовя поле для маневра по соседству.

Лилия Акиньшина, Андрей Грис, "ТВ Центр".