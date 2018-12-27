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Крым – это Украина: Лолита влезла в политический скандал

10:21
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Певица не видит разницы между россиянами и украинцами и готова петь для всех

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская заявила, что Крым для нее остался украинским. Артистка часто приезжает на полуостров и выступает там на украинском.

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то", - подчеркнула певица.

Лолита подчеркнула, что выступает для всех и не собирается примыкать к одному или другому лагерю, что сделали многие звезды эстрады. Например, украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак больше ориентированы на Россию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук – на Украину, пишут Дни.ру

В 2015 году Лолите закрыли въезд на Украину из-за посещения Керчи. 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли Лолиту с поезда и отправили обратно в Россию. Как пояснила певица, она ехала в Киев, чтобы посетить заболевшую дочку.

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