Крым – это Украина: Лолита влезла в политический скандал

Певица не видит разницы между россиянами и украинцами и готова петь для всех

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская заявила, что Крым для нее остался украинским. Артистка часто приезжает на полуостров и выступает там на украинском.

"Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то", - подчеркнула певица.

Лолита подчеркнула, что выступает для всех и не собирается примыкать к одному или другому лагерю, что сделали многие звезды эстрады. Например, украинские певицы Светлана Лобода и Ани Лорак больше ориентированы на Россию, а Тина Кароль и Станислав Вакарчук – на Украину, пишут Дни.ру

В 2015 году Лолите закрыли въезд на Украину из-за посещения Керчи. 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли Лолиту с поезда и отправили обратно в Россию. Как пояснила певица, она ехала в Киев, чтобы посетить заболевшую дочку.