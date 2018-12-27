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Советы по выбору ингредиентов для оливье

10:52
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Колбаса - в натуральной оболочке, горошек – летний, огурчики – хрустящие

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать ингредиенты для новогоднего оливье. Основа традиционного салата – мясо, картофель, морковь, зеленый горошек, маринованные огурцы и яйца.

При выборе мяса стоит обратить внимание на его запах и внешних вид. Тушка должна приятно пахнуть, не иметь заветреннностей и повреждений. В составе колбасы должны быть говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи. Допускается содержание нитрита натрия и крахмала. Колбасу лучше брать в натуральной оболочке. 

Клубни картофеля должны быть сухими, целыми, твердыми без проростов и повреждений. Поперечный диаметр овоща должен составлять 40-80 миллиметров, рассказали эксперты. 

Свежий зеленый горошек закатывают в банки с конца мая по конец июля. В остальное время он производится из сублимированного или быстрозамороженного гороха.

Маринованные огурцы на вкус должны быть умерено солеными с кисло-сладким или слабокислым вкусом. Уксус - исключительно из пищевого сырья. Не стоит брать банки с мутным рассолом и вздутой крышкой.

Майонез должен быть сделан из яиц и растительного масла. Хороший соус не содержит искусственных консервантов, красителей, загустителей и крахмала.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору мандаринов.

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