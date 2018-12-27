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В России могут вырасти тарифы на воду и тепло

11:27
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Минэнерго хочет ввести оплату за неиспользуемый резерв электричества

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства спрогнозировало повышение тарифов на тепло, водоснабжение и водоотведение, если будут реализованы предложения министерства энергетики о введении платы за неиспользуемый резерв электросетевой мощности.

Минэнерго отмечает, что граждане, платя только за реальный объем потребления, вынуждают коммунальщиков держать лишнее оборудование, что ведет к увеличению расходов, пишет газета "Коммерсант".  

В Минстрое с этим не согласны, поскольку резерв завышен из-за действующих нормативов, а не из-за неэффективной деятельности. Кроме того, отказ от резерва может привести к экологическим и социальным последствиям.

В середине ноября премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил двухэтапную индексацию платы за ЖКХ в 2019 году. Это значит, что в следующем году цены будут повышаться дважды: 1 января на 1,7 процента и 1 июля на 4 процента.

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