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Появилось видео поздравления Путина с Днем спасателя

11:41
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Президент поблагодарил спасателей за службу

В четверг профессиональный праздник отмечают сотрудники МЧС. Те, кто первыми приходят нам на помощь, рискуя собственным здоровьем, а порой и жизнями, ежедневно сохраняют десятки других.

Утром по традиции к памятнику пожарным и спасателям в Москве возложили цветы. В церемонии участвовали глава ведомства Евгений Зиничев, а также Сергей Шойгу, который был первым руководителем министерства. Многие его представители даже сейчас находятся на боевом посту. Авиаторы, психологи, врачи, кинологи, водолазы и не только готовы в любой момент отреагировать на природные и техногенные катастрофы. Причём как в стране, так и в мире. Результат их работы только в этом году - больше 200 тысяч спасённых людей. За эффективную и самоотверженную службу сотрудников МЧС и ветеранов поблагодарил Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

"Люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас, потому что уверены: помощь обязательно придёт. А сотрудники МЧС сделают все возможное и невозможное, чтобы спасти главное - человеческие жизни. Мы будем и впредь укреплять уникальный кадровый потенциал министерства, уделять самое серьёзное внимание вопросам качественной, разносторонней подготовки и технического оснащения российских спасателей, социальной поддержке сотрудников и их семей. И, безусловно, воспитанию молодого поколения на славных традициях мужества и чести, которыми по праву гордится МЧС России и вся наша страна. Желаю здоровья, удачи и успехов в нелегкой и благородной службе", - сказал президент России.

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