ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Похудевшая Степаненко поразила молодостью и красотой

11:57
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Развод с Петросяном пошел артистке на пользу

Юмористка Елена Степаненко после развода с Евгением Петросяном похорошела и похудела. Ее стройную фигуру заметили на съемках нового новогоднего мюзикла "Золушка", где она сыграла злую мачеху. Роли дочерей достались Анастасии Стоцкой и Анне Семенович. Золушку и принца сыграли Наталья Медведева и Сергей Лазарев.

 

Под фотографией в Instagram, которую выложила Семенович, пользователи выражают свой восторг, пишет teleprogramma.pro.

"Красииивыеее. Елена Григорьевна прям какая стала", - восхитилась nikol_levitskaya. (здесь и далее орфография авторов сохранены, - прим. редакции).

"Лену Степаненко прям не узнать. Помолодела", - удивилась karandash_van_love.

"Степаненко явно развод идёт на пользу. Огонь баба", - отметила krasnoglavaia.

Степаненко и Петросян развелись в ноябре 2018 года после 30 лет брака. Теперь экс-супругам предстоит дележка совместного имущества, оцененного в 1,5 миллиарда рублей. За годы брака пара собрала внушительную коллекцию различных предметов старины и произведений искусства, приобрела около 10 квартир, две дачи и несколько автомобилей.

Читайте также:
Главное сегодня
Елена Степаненко
Елена Степаненко
Похудевшая Степаненко поразила молодостью и красотой
Похудевшая Степаненко поразила молодостью и красотой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.