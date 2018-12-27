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Башаров избил очередную жену

12:19
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Агрессивный актер сломал женщине нос

Российский актер Марат Башаров избил свою третью супругу Елизавету Шевыркову. Ее отвезли в травмпункт со сломанным носом.  

Брат Шевырковой утверждает, что это не первый случай рукоприкладства Башарова в отношении его сестры. В прошлом году актер травмировал ей руку, но женщина решила не выносить сор из избы, пишут Дни.ру.

"По пьяной лавочке Башаров вообще странным становится: не только с ножом кидается, но и со стульями разговаривает", - поделился брат Шевырковой.

Первой женой актера была Елизавета Круцко, они прожили в браке десять лет. В 2014 году вторая жена Екатерина Архарова заявила общественности, что Башаров поднимал на нее руку. В одной из ссор он избил ее и сломал нос. В 2017 году Башаров женился на Шевыркове, годом ранее она родила артисту сына.

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