У Порошенко требуют звание народной для предавшей Россию Лолиты

Певица шокировала высказыванием о принадлежности Крыма

Лолита Милявская оскандалилась в интервью Крючок.TV. Звезда российской сцены заявила, что для нее Крым навсегда останется украинским. Артистка заявила, что часто посещает полуостров и выступает там на украинском. "Я по сути своей пацифист. То есть для меня не существует никаких политических игр в угоду кому-то. Для меня Крым - это по-прежнему Украина", - подчеркнула Лолита.

Высказывание артистки поразило россиян. В Сети возмутились, что живущая и работающая в Москве певица позволяет себе критиковать решение крымчан, добровольно пожелавших стать частью России.

"Если Лолита надеется, что ей разрешат въезд на Украину после такого громкого признания, то она совершенно не понимает сути происходящего на Украине. Киевский режим не жалеет своих граждан, а по отношению к россиянам там придерживаются простого принципа – врагов не считают, их бьют. И делить нас на тех, кто за российский Крым, и на тех, кто в Instagram признал Крым украинским, они не будут. Для меня важнее заявление госпожи Милявской о том, что в ее душе Крым остался украинским", - заявил в разговоре с ТВЦ.Ru депутат Госдумы от города Севастополя Дмитрий Белик.

Парламентарий выразил сожаление по поводу высказывания певицы. "Она в октябре исполняла на концерте русские и украинские песни, не встречая отторжения у зрителей. В Крыму осталось уважение к украинскому языку, а на Украине, по ее словам, процветает отсутствие разума. Очень печально, что у нас в стране еще есть такие артисты. У меня к ней определенное отношение сформировано", - отметил Белик.

Не остался в стороне от темы и член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. "На мой взгляд подобные заявления выглядят как предательство России и прежде всего выбора крымчан в 2014 году. А уж какой это подарок Петру Порошенко к старту его президентской кампании тут и говорить не стоит. Только завершилось военное положение на Украине и сразу Петру Алексеевичу такой джокер в руки приплыл. Если Порошенко не идиот, то он сейчас отменит запрет Лолите на въезд на территорию Украины. Со своей стороны, я бы посоветовал ему вручить Милявской звание народной артистки Украины", - заявил в беседе с ТВЦ.ru общественник.

По словам Манукяна, Порошенко в раскольниках души не чает. Такой подарок от российской певицы для президента наверняка уже оценили Юлия Тимошенко и Владимир Зеленский. Своим высказыванием Милявская лишь помогла Киеву. "Лолита тоскует по Украине, родня ее там, а возможности увидеться с ней нет. Уверен, что крымчане найдут, что сказать на это предательство. А россияне, поддержавшие присоединение Крыма к России, единственное, чем могут порадовать Лолиту - это презрением. Бойкотирование ее концертов станет прекрасным ответом на подобные предательские высказывания. Милявская хочет на Украину? Пусть там поет свои песни, проводит гастроли и собирает там деньги. Хотя, если путевка в Киев Лолите так и не обломится, то участь Милявской мне видится и вовсе незавидной. Пустые залы в России на концертах ей после этой истории гарантированы, в Крыму так уж точно", - заявил эксперт.

Однако музыкальный критик Сергей Соседов не согласен с общественным деятелем. Он убежден, что россияне простят любимую артистку.

"Из-за того, что Лолита в интервью сказала, что считает Крым украинским, ей ничего не будет. Это же ее мнение. Артистам не отменяют концерты из-за их мнения. Только рэперам, но это другой вопрос. Вот на Украине запрещают выступления, если местные артисты высказываются против власти. У нас такого нет. Если бы было, то никто бы так не высказывался", - отметил Соседов в телефонном разговоре с ТВЦ.ru.