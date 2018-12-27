Названы существа, способные пережить апокалипсис

Приспособятся те, кто развил механизмы, позволяющие находиться на грани жизни и смерти

Если на Земле произойдет апокалипсис, то есть вероятность, что ряд микроорганизмов смогут его пережить, поскольку они могут жить в экстремальных условиях, близких к эпохе зарождения жизни. Также смогут приспособиться те, кто развил защитные механизмы для жизни при суровых морозах или дикой жаре.

Однозначно переживут Армагеддон археи – одноклеточные существа. Они живут в горячих источниках и способны выдерживать температуру 113-121 градусов Цельсия. Археи также способны выжить в космосе, этот факт подтвердили эксперименты на МКС.

Необычайно живуч арктический коллембол – это похожее на креветку членистоногое. Когда температура воздуха опускается до 25 градусов, то он выжимает из тела почти всю воду и в таком состоянии пребывает до наступления тепла. Кроме того, организм этих членистоногих вырабатывает своеобразный белок-антифриз, которые не позволяет клеточной жидкости превращаться в лед.

Пережить любые катаклизмы сможет хорошо известный нам одногорбый верблюд. Он способен долгое время обходиться без еды и воды, находясь при этом в условиях дикой жары, пишет РИА Новости.

Толстая кожа верблюда спасает от солнца, редкая светлая шесть отражает лучи и позволяет влаге испаряться. Горб – своеобразная батарейка верблюда, там содержится белый жир, который вырабатывает энергию. Длинные ноги позволяют держать тело верблюда высоко над раскаленным песком, а длинная шея – срывать листья с высоких деревьев. Верхняя челюсть животного ощупывает ветви, а нижняя счищает с растений иголки.

После двух недель жажды почки верблюда меняют работу и начинают вытягивать воду из кала и мочи. Затем она перерабатывается и поддерживает верблюда в строю. В таком ритме верблюд, не теряя активности, может обходиться без пищи и воды до 50 дней.