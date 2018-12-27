Путин начал принимать новогодние поздравления

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года. Кроме того, был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.