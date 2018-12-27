ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин начал принимать новогодние поздравления

14:42
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом

Президент России Владимир Путин в четверг поговорил по телефону с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

В ходе разговора обсуждались актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе реализация договоренностей, достигнутых по итогам визита Путина в Узбекистан в октябре 2018 года. Кроме того, был подтвержден настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

Главное сегодня
Владимир Путин во время разговора по телефону
Владимир Путин во время разговора по телефону
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.