Путин призвал снять устаревшие ограничения с волонтеров

Президент также призвал регионы активнее поддерживать проекты добровольцев

Президент России Владимир Путин поручил создать в регионах планы по реализации Концепции развития волонтёрства. Эту тему президент в четверг обсуждал с членами Госсовета. "ТВ Центр" публикует видео со встречи.

Заседание в Кремле проходило в расширенном составе. При участии представителей добровольческого движения и социально-ориентированных НКО. Поддержка их деятельности, подчеркнул Владимир Путин, не ограничивается формальными календарными сроками. И обязательно будет продолжена. Так, необходимо снять устаревшие барьеры на работу волонтёров в больницах и социальных учреждениях. Оказывать более активное финансовое содействие НКО. По словам президента, статус исполнителя общественных услуг по всей стране получили только 187 организаций. И этого, подчеркнул Владимир Путин, слишком мало.

"Что предлагаю в этой связи: Фонд президентских грантов уже поддержал почти семь тысяч проектов НКО. Система справедливая, главное - прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант и какие практические результаты достигнуты. Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали проекты, автоматически получат статус исполнителя общественно полезных услуг. Без избыточных формальностей. Понятно, они уже делом доказали свою состоятельность. Хотел бы еще два слова сказать. Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но, обращаюсь к коллегам из регионов, нужен и личный пример. Поэтому прошу присоединяться в ваших регионах. Главное, чтобы участие было не показным, а искренним и действенным", - сказал президент.

Участники Госсовета смогли присоединиться к волонтёрскому проекту сразу после заседания. В залах Кремля установили ёлки, украшенные шарами с новогодними посланиями от тяжелобольных детей и взрослых. Министры, депутаты и губернаторы, снимали записки и пообещали исполнить все желания. Также, как это сделал Владимир Путин во время посещения форума "Россия страна возможностей". Он уже исполнил мечты четырёх детей - они просили о поездке на Мосфильм и посещении президентского самолёта, об интервью с главой государства и вертолётной экскурсии над Санкт-Петербургом.