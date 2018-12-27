Минтруд успокоил паникующих из-за увольнений россиян

В министерстве открестились от прогноза на увольнение 230 тысяч россиян

В Минтруде опровергли заметку "Известий" о предновогодних сокращениях. Информация газеты о массовых увольнениях не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе министерства.

В настоящее время ситуация на рынке труда стабильная, а резкого роста безработицы не ожидается – поэтому говорить про сокращения некорректно, говорится в сообщении Минтруда. Также в ведомстве назвали попадающие под сокращение профессии в 2019 году.

"Минтруд России отслеживает риски высвобождения по отраслям, а не по профессиям. В соответствии с законом о занятости работодатель обязан уведомлять службу занятости за два месяца до планируемого сокращения. Но это не значит, что все работники будут уволены", - говорится в релизе.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшие три месяца увольнение ждет около 230 тысяч россиян, в основном жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Сокращениями напугали сотрудников банков, работников транспортной сферы и сферы производства электрооборудования. Новости о возможных увольнениях вызвали панику у людей. Многие делились информацией об этом в соцсетях.