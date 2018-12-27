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Опубликованы завораживающие снимки Рождественской кометы

13:29
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Зеленая комета проходила совсем близко к Земле, ее можно было увидеть невооруженным взглядом

В интернете появились фотографии пролетающей мимо Земли кометы 46P/Виртанена. Многие называют ее Рождественской, так как ее ожидали в канун праздника.

Так близко к Земле комета прошла впервые за 70 лет, ее можно было увидеть невооруженным взглядом, пишет Discover 24. Ближе всего к Земле комета подошла 16 декабря.

С Земли ядро кометы увидеть невозможно, только ее зеленое свечение. Оно обусловлено тем, что в его составе находится значительное количество циана, который при ионизации дает такой цвет.  

Комета была открыта в 1948 году американским астрономом Карлом Виртаненом.

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