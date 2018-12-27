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Путин исполнил мечту последнего тяжелобольного ребенка

14:46
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Ранее президент исполнил мечты 4 детей

Президент России Владимир Путин помог исполнить ещё одну мечту. Десятилетний Коля Кузнецов со Ставрополья загадал на Новый год пожать президенту руку.

После рукопожатия и тёплого разговора Коля обменялся с президентом новогодними подарками. Как и Владимир Путин, мальчик занимается самбо. Он подарил главе государства майку с логотипом своего клуба. А Владимир Путин оставил автограф на Колиной форме по самбо, передает "ТВ Центр".

Мальчик пообещал надеть экипировку на первые соревнования после победы над болезнью. Перед встречей с президентом для Коли и его матери провели экскурсию по Кремлю. Оказалось, что в столице они впервые и мальчик очень давно хотел здесь побывать. Так исполнилась ещё одна его мечта.

Глава государства уже исполнил мечты четырёх детей. Они просили его о личном интервью, о поездке на Мосфильм и посещении президентского самолёта, а также о вертолётной экскурсии над Санкт-Петербургом.

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