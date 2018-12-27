На Морозовскую больницу опустился десант Дедов Морозов

Как поздравляли с Новым годом пациентов Морозовской больницы

Новогодний десант - в Морозовской больнице! Детей, которые не смогут встретить праздник дома, Дед Мороз не оставил без внимания. Пришел, разумеется, не с пустыми руками. Без сюрпризов и даже волшебства не обошлось.

У всех - счастье и неподдельный восторг в глазах! Столько развлечений сразу! Они участвуют в конкурсах и соревнованиях, играют в мяч с "высокими гостями", создают новогодние украшения, следят за цирковым представлением. И конечно, спешат рассказать Деду Морозу стихотворение или спеть песню, ведь многие готовились, учили, не думая, что окажутся в стенах больницы!

И главное - в эти минуты они совершенно забыли о своих болезнях. Серафиме Сивковой только вчера сделали операцию. А сегодня, говорит мама, она уже не смогла оставаться в палате и отправилась на Елку.

Этот праздник мало чем отличается от обычной Ёлки мэра. И даже те, кто не смог прийти на праздник - обязательно получат подарки, Дед Мороз зайдет в каждую палату.

"Новый год, Рождество - это, наверное, самые добрые, самые желанные праздники, которые взрослые и дети ждут больше всего. И я желаю вам, чтобы все ваши сокровенные желания обязательно сбылись!" – сказала заммэра в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вообще в этом году маленький юбилей - фестиваль добрых дел "Зима в Морозовке". И вот такой выездной вариант "Елки мэра" проходит уже в пятый раз!

"Дети с хроническими заболеваниями, у которых циклическое лечение, которые точно знают, что в это время они будут у нас - уже ждут эту ёлку, то есть они практически каждый год на этой ёлке. Я вам как доктор скажу - все положительные эмоции помогают выздоравливать!" – заявила главврач Морозовской детской городской клинической больницы Елена Петряйкина.

Вся территория больницы - в праздничных украшениях. Постоянно - представления и концерты на улице. А сегодня - и вовсе чудо - на Морозовскую с неба спустился настоящий новогодний десант - Деды морозы и Снегурочки. Постучали в окна корпусов.

" Сегодня в стране отмечается праздник - День спасателя Российской Федерации и лучшим подарком для спасателей и противопожарной службы города Москвы - возможность поздравить детишек Морозовской больницы - не может быть и лучше!" – прокомментировал замруководителя департамента по делам ГО и ЧС и пожарной безопасности Москвы Андрей Иванов.

Заглянули, конечно, и в палаты. Поздравили с наступающим!

И вот вроде бы всем понятно - да, это специально подготовленные и обученные спасатели- альпинисты, а тем не менее начинаешь верить в волшебство и сказку!

Юлия Богоманшина, Валерия Дзгоева, Александр Козликин, "ТВ Центр".