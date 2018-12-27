Собянин поблагодарил волонтеров за работу

Волонтёрство вышло за рамки малых дел и стало частью "больших проектов", уверен мэр Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте поблагодарил волонтеров за работу в городе. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По словам мэра, волонтерство в Москве вышло за рамки малых дел и стало частью больших проектов. Так родился "Мосволонтер", в котором уже зарегистрировались более 56 тысяч москвичей. Они помогали во время чемпионата мира по футболу, в парке "Зарядье", когда он открылся, участвовали в других акциях. Кроме того, в Москве действует поисково-спасательный отряд "СпасРезерв", который в уходящем году стал лауреатом конкурса "Доброволец России".