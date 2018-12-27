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"Мой горшок в Ялте": нелепое оправдание попавшей в скандал с Крымом Лолиты

14:25
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Артистка просит не вырывать слова из контекста

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская объяснила свои слова о том, что считает Крым украинским. Артистка посоветовала посмотреть все интервью и не выдергивать слова из контекста.

"Почему не въезжала в Крым на гастроли, спрашивая у Киева разрешения? Я гражданка России и въезжала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия считает своей. То, что мой горшок с детства стоял в Ялте... Я там выросла, у родителей была трехкомнатная квартира...  Это мое внутреннее ощущение, для меня это была Украина", - заявила артистка.

Она напомнила, что является одной из тех артистов, кто выступает для украинской и для российской публики, и не участвует в политических войнах. Милявская закончила школу в Киеве, жила во Львове, а в 1987 году получила российское гражданство.

"Это часть моей жизни, я не думала, что когда-нибудь Украина будет иметь такую вражду с Россией. Скорее бы вся эта вакханалия закончилась", - поделилась Лолита в интервью RT.  

Ранее Лолита в интервью каналу "Крючок.TV" заявила, что Крым остался для нее украинским и что она часто приезжает на полуостров и выступает там на украинском.

О реакции политиков на заявление Лолиты читайте тут.

В 2015 году Лолите закрыли въезд на Украину из-за посещения Керчи. 23 апреля 2017 года украинские пограничники сняли Лолиту с поезда и отправили обратно в Россию. Как пояснила певица, она ехала в Киев, чтобы посетить заболевшую дочку.

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