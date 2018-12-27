В Музее Победы показали уникальные советские елочные игрушки

Игрушки мастерили даже из медицинских бинтов

Как создавали новогоднюю сказку даже в самые трудные для страны времена можно увидеть на выставке в Музее Победы. В экспозиции представлены сотни советских ёлочных игрушек и сувениров, а ещё открытки и карнавальные маски.

Ватные Деды морозы пришли в Советский союз в сороковые, именно тогда появились немногочисленные артели, где вручную создавали новогодние игрушки для всей страны. Любимый праздник старались отмечать в самые тяжёлые времена, даже во время войны, и там, где было возможно, всегда наряжали ёлку.



"На кабельном заводе из остатков проволоки делали элементарные снежинки, скручивали, чтобы порадовать детей, вместо лампочек отливали лампочки без цоколя, чтобы повесить на елку, из подручных материалов. Даже из медицинских бинтов, пытались мастерить игрушки", - рассказывает заведующая сектором художественных экспозиций и выставок Музея победы Нина Заборовская.

Андрей Мусатов случайно нашёл игрушку на чердаке и принёс в дар Музею Победы.

"Я спросил у мамы и бабушки, они сказали, что эта игрушка была произведена в военное время, когда заводы делали военные принадлежности, не забывали про детей и делали игрушки, когда оставались материалы", - рассказывает Мусатов.

На выставке в Музее Победы можно увидеть более 700 старых новогодних игрушек. И, кроме музейных экспонатов, представлена частная коллекция актера Александра Олешко - целая армия Дедов морозов и снегурочек разных поколений.

"За последние несколько лет, когда началось вот такое моё увлечение и собирательство, я не собирался становится коллекционером. Могу вам сказать, что теперь зрители многие, вместо цветов после спектаклей и концертов, это особенно трогательно летом, всем вручают цветы, а мне ба-бам выплывает Дед мороз. И я очень благодарен всем зрителям, которые таким образом пополняют коллекцию и знают, что все это будет в сохранности и представлено другим людям, потому что единолично владеть такой радостью было бы не правильно", - говорит Олешко.



Например, массовая пластиковая фигурка 50-60-х годов. А вот эксклюзивный Дед мороз, сделанный вручную на фабрике «Ленинградская игрушка». Это и вовсе штоф. В таком керамическом мальчугане можно легко узнать ребёнка из советских времён, которому не страшна зимняя стужа.

Рассматривая ёлочные украшения, можно, почти не глядя, определить год их выпуска.

"Когда вышел фильм "Цирк", появилось много зверей на елке, "Карнавальная ночь" - на елках увидели часы с замершей стрелкой без пяти 12, когда Юрий Гагарин полетел в космос - появились ракеты, спутники. Олимпиада тоже повлияла: появился мишка на елках и олимпийский факел", - говорит Заборовская.

Есть на выставке и картонные игрушки, которые когда-то вырезали по трафаретам из журналов, и электрические гирлянды, и привычные шишки, которые еще можно найти на ёлках во многих домах. Рядом - открытки 50-60-х, на которых изображены достижения спорта и науки, румяные дети и весёлые звери.

Полина Кастрицкая, Станислав Чубин, Анатолий Талыкин. "ТВ Центр".

