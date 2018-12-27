Без хитрого монтажа: как школьники снимают кино

Своем мастерство дети показали на кинофестивале Российского движения школьников

Фильмы, которые снимают дети - настоящее украшение любого праздника. Юные дарования показали, на что способны на кинофестивале Российского движения школьников. Писали сценарии и тут же воплощали их на экране.

Придумать небольшой фильм за пять минут - задание не из легких даже для матерых киношников, да еще и участники загнаны в жесткие рамки. Кино нужно снять буквально на одном квадратном метре, используя в качестве реквизита только то, что итак находится в аудитории. Да и вместо профессиональных камер - мобильные телефоны. Никакого хитрого монтажа не получится, все нужно сделать одним дублем без склеек. Ну а дальше - полет фантазии. Сценарий придуман хоть и на коленке, но в жизнь воплощается весьма серьезно.

Научить профессиональным секретам подрастающее поколение киношников - это полдела. Главное, рассказать о волшебном мире кино так, чтобы максимально заинтересовать детей. Для этого в рамках фестиваля проводятся мастер-классы. Лекции читают профессионалы своего дела. Темы абсолютно разные. В одной аудитории рассказывают как рисовать мультфильмы, а в другой - курс юного продюсера.

Несмотря на юный возраст - каждый участник уже профессионал. Некоторые и сами могут читать лекции на довольно сложные темы. Завершится детский кинофестиваль 21 декабря.

Александра Сергомасова, Роман Лагунов. "ТВ Центр".