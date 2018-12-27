Тверскую улицу закроют ради празднования Нового года

Движение транспорта будет полностью прекращено с 29 декабря по 3 января

В связи с новогодними гуляниями в центре столицы изменят движение транспорта, передает "ТВ Центр".

Уже с пятницы будут перекрыты крайние полосы Тверской улицы — от Пушкинской площади до Охотного ряда, а также по одной полосе на Охотном Ряду со стороны гостиницы "Москва" и на Моховой со стороны Александровского сада.

В субботу в 6 часов вечера движения не будет по Тверской улице, от Театрального проезда до Моховой, по Большой Дмитровке и прилегающим переулкам. С воскресенья нельзя будет проехать также по Варварке и Ильинке. Движение откроют только утром 3 января.

C 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной.