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Тверскую улицу закроют ради празднования Нового года

15:10
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Движение транспорта будет полностью прекращено с 29 декабря по 3 января

В связи с новогодними гуляниями в центре столицы изменят движение транспорта, передает "ТВ Центр".

Уже с пятницы будут перекрыты крайние полосы Тверской улицы — от Пушкинской площади до Охотного ряда, а также по одной полосе на Охотном Ряду со стороны гостиницы "Москва" и на Моховой со стороны Александровского сада.

В субботу в 6 часов вечера движения не будет по Тверской улице, от Театрального проезда до Моховой,  по Большой Дмитровке и прилегающим переулкам. С воскресенья нельзя будет проехать также по Варварке и Ильинке. Движение откроют только утром 3 января.

C 31 декабря по 8 января парковка в столице будет бесплатной.

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