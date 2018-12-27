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Порошенко шиковал и пьянствовал во время военного положения

14:52
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Украинский лидер устраивал роскошные застолья для своей фракции

В Верховной раде не увидели ничего, что нужно было сделать за время действующего на Украине военного положения. Президент страны Петр Порошенко не прерывал торговые отношения с Россией и устраивал шикарные корпоративы для своей фракции.  

"Состоялся шикарный корпоратив фракции "БПП" ("Блок Петра Порошенко" – прим. ред). Состоялся визит президента страны в самый лучший и самый дорогой киевский ресторан" - рассказал депутат Верховной Рады Сергей Власенко от партии Юлии Тимошенко.

Парламентарий показал грузовую декларацию, в которой сказано, что Порошенко торговал с Россией во время военного положения. Это доказывает тот факт, что украинские правоохранительные органы тесно связаны с Россией, пишет "ПолитНавигатор".

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней после того как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины.

Накануне президент Украины Петр Порошено распорядился отменить военное положение в стране. Он рассказал, что за 30 дней Украина передислоцировала войска, осуществила поставки нового вооружения, усилила ПВО в восточных областях страны и снизила преступность.

Кроме того, Порошенко не захотел лишать граждан избирательного права и подтвердил, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года, как и было запланировано ранее.

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