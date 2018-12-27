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Старушке-москвичке оторвало палец дверями автобуса

15:03
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Полиция проверяет информацию о происшествии

81-летнюю москвичку доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у нее ампутацию большого пальца правой кисти, а также рваные раны правой руки и правового бедра.

Женщину зажало дверями автобуса на остановке. Источник сообщил Агентству "Москва", что столичная полиция проводит проверку обстоятельств инцидента.

Полицейские уже опросили водителя автобуса. Он пояснил, что на конечной остановке на Беловежской улице к нему подошла неизвестная женщина и попросила оказать помощь пожилой гражданке, сидевшей на лавочке. После чего наряд "скорой помощи" доставил пенсионерку с телесными повреждениями в больницу.

Кроме того, в рамках оперативно-розыскных мероприятий в данный момент изучаются видеозаписи с городских камер, а также с камер в салоне автобусов.

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