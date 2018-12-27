"Это какая-то ошибка": ЦБ аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров

Решение регулятора стало полной неожиданностью для компаний

Центробанк аннулировал лицензии у пяти из девяти форекс-дилеров, в том числе крупнейших "Альпари Форекс", "Телетрейд Групп" и "Форекс Клуб". Как сообщается на сайте регулятора, действие всех лицензий прекратится 27 января 2019 года.

Компаниям предписано прекратить деятельность на рынке ценных бумаг и вернуть имущество клиентам. Среди причин решения об аннулировании лицензий ЦБ назвал нарушения, связанные с неисполнением предписаний регулятора и предоставление недостоверной отчетности.

После 27 января работать в качестве форекс-дилеров смогут "ВТБ Форекс", "ПСБ Форекс", "Финам Форекс" и "Альфа-форекс".

Официальный представитель "Альпари Форекс" Андрей Лобода сообщил РИА Новости, что компания пока не получала официального уведомления ЦБ и продолжает работать. В пресс-службе "Телетрейд групп" агентству ТАСС сказали, что решение Центробанка стало полной неожиданностью для компании. "Форекс-клуб" предположил, что "это какая-то ошибка".