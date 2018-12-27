Пропавшую мать двоих детей в Перми нашли мертвой в багажнике автомобиля

​Тело обнаружено в Кислотных Дачах

В Перми задержан 29-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своей 28-летней супруги Елены Жигало (Вотиновой). Предположительно он до смерти ее избил.

Женщина перестала выходить на связь с родственниками и знакомыми с 12 декабря. Ее муж сообщил, что супруга ушла из дома после семейной ссоры. Сам он якобы не знал, где она находится.

Следователи установили, что ссора между супругами произошла в квартире, в которой они проживали. В порыве ярости муж избил жену. Она скончалась от полученных травм. После этого он попытался спрятать тело, сообщается на сайте СУ СКР по городу Перми.

Как передает сайт "В курсе", имя девушки, на самом деле, Екатерина. Заявление о пропаже в полицию поступило только 25 декабря. Его подали родственники после того, как поняли, что девушка ни с кем не выходит на связь. Искать жительницу Перми начали волонтеры, а также сотрудники правоохранительных органов. Спустя два дня стало известно, что тело убитой нашли в багажнике автомобиля на одной из автостоянок в микрорайоне Кислотные Дачи. Выяснилось, что мужчина арендовал машину, чтобы спрятать тело жертвы.

У женщины остались двое детей от первого брака. Они большую часть времени проводят с бабушкой. Старшая дочь ходит в начальную школу, а младший сын посещает детский сад.

В отношении задержанного может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Специалисты осматривают квартиру, в которой произошло убийство.