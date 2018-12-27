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Путин призвал губернаторов не обманывать

15:57
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Президент пожелал главам регионов успехов и дал наставления

Владимир Путин в четверг проводит встречу с недавно избранными губернаторами. Российский лидер напомнил главам регионов, что теперь им нужно "показать свою состоятельность" и исполнить те обещания, которые они давали.

"Хочу пожелать вам, чтобы не обманули граждан, и они не обманулись, сделав свой выбор в вашу пользу. В большинстве ваших регионов предвыборная кампания была сложной и даже в чем-то конфликтной, но такова логика политической борьбы", - отметил Путин.

Глава государства выразил удовлетворение от того, что представители оппозиции добиваются успехов на выборах. "Они со своей стороны обещают вас всячески поддерживать, надеюсь, что вы эту поддержку почувствуете и со стороны государства, и с моей стороны, со стороны ваших однопартийцев. Хочу пожелать вам удачи", - приводит слова президента РИА Новости.

30 октября Владимир Путин провел встречу с бывшими главами регионов страны. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу.

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