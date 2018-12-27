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Из Новосибирска вылетел самолет с загоревшимся двигателем

15:53
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Находящиеся в салоне пассажиры испугались, но пилоты сообщили, что ситуация штатная

Самолет Boeing-737 авиакомпании Nordwind airlines, выполняющий рейс Новосибирск-Москва, вылетел из новосибирского аэропорта "Толмачево" с загоревшимся двигателем.

Находящиеся в салоне пассажиры заметили, что в первом двигателе сначала начались хлопки, а после показались языки пламени, пишет "Пятый канал".

Пилоты оценили ситуацию как штатную и не стали сажать самолет. Лайнер благополучно приземлился в московском аэропорту "Шереметьево".

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