В 30-градусный мороз жители Урала остались без отопления

Тепла нет с начала отопительного сезона

В военном городке окружного учебного центра в Елани Свердловской области до сих пор нет отопления. Температура на улице опустилась до 30 градусов ниже нуля. Жителям приходится ходить по дому в теплых валенках и спать под несколькими одеялами.

"У нас в очередной раз сменилась управляющая компания. Теперь нас обслуживает московская ФГБУ ЦЖКУ Министерства обороны. У них есть представительство в Екатеринбурге, но на наши звонки они говорят, что такого быть не может, не верят. Приехать и посмотреть своими глазами не могут. А мы замерзаем с первого дня отопительного сезона – батареи чуть теплые", – цитирует слова жительницы городка URA.RU.

По ее словам, температура в квартирах не достигает 11 градусов тепла. Жители спят в синтепоновых штанах.

В связи с холодом, приходится включать обогреватели. Увеличивается нагрузка на электросеть, что привело к замыканию и пожару в одной из квартир.

Проблемы с отоплением в Елани возникают ежегодно. Военнослужащие часто заболевают пневмонией.