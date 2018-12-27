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"Система выжила из ума": США предлагали Виктору Буту оклеветать Кремль

16:43
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Американские адвокаты требовали от россиянина показаний против Москвы

Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, сообщил, что не жалуется на здоровье. Не испытывает он и проблем со сном.

Россиянин рассказал, что условия его содержания жесткие, однако даже в этой ситуации можно найти способ не просто приспособиться, но и нормально существовать. По словам Бута, охрана и другие заключенные относятся к нему нормально.

Во время публичного телефонного разговора, он рассказал, что за годы своего заключения не обсуждал с властями возможность его обмена на граждан США, отбывающих наказание в России. По словам россиянина, американская система правосудия "выжила из ума, слепа и глуха", чтобы о чем-то с ней договариваться.

При этом предоставленные судом адвокаты неоднократно предлагали дать показания против российских властей, пишет ТАСС. Бут пояснил, что от него требовали рассказов про коррупцию Кремля.

"Они очень любили про это говорить с семьей, с супругой, предлагая разные варианты, в том числе защиты здесь, предоставления "зеленой карты". Я говорю: а какое отношение я вообще к этому имею и как я могу говорить о том, чего нет?" - рассказал он.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году в результате провокации спецслужб США. Через два года его вывезли из королевства. Суд Нью-Йорка признал его виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США, нелегальной торговле оружием и спонсировании терроризма. Бут получил срок 25 лет. Свою вину россиянин не признал ни по одному пункту обвинения.

 

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