Украинцев призвали отказаться от традиционных оливье и "шубы"

По мнению Ульяны Супрун, в салаты не нужно добавлять майонез

Жители Украины не должны готовить новогодние салаты, такие, как Оливье и селедка под шубой в традиционном стиле. По мнению исполняющей обязанности министра здравоохранения страны Ульяны Супрун, их нужно делать по-новому.

Она подчеркнула, что украинцы должны взвесить все "за и против" при планировании новогоднего меню. Супрун считает, что в первую очередь нужно думать о здоровье, так как "шум, ожоги, многозадачность, тяжёлые сумки и траты денег" на нем могут сказаться.

"Возьмем оливье. Это салат, потому что в нем много порезанных компонентов и соус: картофель, морковь, лук, огурцы, мясо, яйца, и жирный майонез", - напомнила Супрун в своем Facebook. Она добавила, что лучше всего было бы вообще отказаться от майонеза. Врио министра считает, что его можно заменить сметаной, турецким йогуртом и горчицей в зернах.

Также критике политика подверглись колбаса, ветчина, соленый огурец и репчатый лук. По ее мнению, в оливье их можно заменить на отварное филе, свежий огурец и зеленый лук. А еще она посоветовала добавить соленую скумбрию.

Кроме того, и. о. главы украинского Минздрава посоветовала вообще отказаться от селедки под шубой. Вместо этого она рекомендует съесть компоненты отдельно. В одном блюде должны быть сельдь или скумбрия, а в другом – винегрет. Также к этому следует добавить печёные овощи, в частности, картофель, сельдерей, тыкву и масло, считает Супрун.

Вместе с тем, она призвала жителей Украины запекать, а не жарить мясо. Кроме того, холодец нужно дополнить овощным салатом и совсем отказаться от колбасы и ветчины.

Ранее Супрун уже рекомендовала украинцам изменить рацион питания. В частности, она призвала их воздержаться от поедания свинины и хот-догов. Она подчеркнула, что люди, употребляющие в пищу большие порции красного и процессированного мяса, чаще страдают из-за сердечно-сосудистых заболеваний и рака.