Президент Южной Кореи заговорил по-русски ради Путина

Мун Чжэ Ин опубликовал поздравление на великом и могучем

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил россиян и лично президента России Владимира Путина с наступающими новогодними праздниками.

"Уважаемый Владимир Владимирович и уважаемые граждане Российской Федерации! Я с радостью вспоминаю наши встречи и ценные дружеские моменты. Я надеюсь, что Вы всегда будете с нами на пути к миру и процветанию нашего региона", - написал Мун Чжэ Ин по-русски в Twitter.

Путин провел встречу с Мун Чжэ Ином 22 июня. В ходе переговоров президент России заявил о близости позиций двух государств по поводу ситуации с ядерной программой КНДР. Также Путин отметил позитивное развитие двусторонних отношений.