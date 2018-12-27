"Ублюдки есть везде": мать Лолиты избили в Киеве

Пожилая женщина полгода провела в больнице

Лолита Милявская призналась в том, что ее мать подверглась жестокому нападению в украинской столице. Причиной избиения стала русская речь женщины.

"До дома – всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: "Ты что, по-русски говоришь?" – и мама получила в голову", – сказала певица в интервью Youtube-каналу "Крючок TV".

По ее словам, беззащитную женщину повалили на землю и били ногами. Преступление произошло пять лет назад. В тот момент мать артистки забирала внучку из школы.

Сама Лолита никогда не говорила об этом инциденте, потому что боялась за дочь, которая училась в украинской школе. Однако даже после избиения собственной матери, певица не считает Украину фашистской страной. "Ублюдки есть везде", – приводит слова Милявской ТВЦ.ru.