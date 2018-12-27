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Журналисты запутались в избитых женах Башарова

17:44
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Сообщения об избиении опровергла не нынешняя жена актера, а одна из бывших

Радиостанция "Говорит Москва" перепутала жен Марата Башарова. Журналисты позвонили не той супруге актера.

Ранее радиостанция сообщила, что жена Башарова опровергла информацию об избиении со стороны мужа. Однако позднее выяснилось, что корреспондент позвонил одной из бывших супруг – Елизавете Круцко. Ее телефон в базе был закреплен за контактом нынешней жены — Елизаветы Шевырковой.

При этом Круцко не удивилась вопросам журналистов, а также упоминаю ее брата, как источника информации и Башарова, как действующего мужа.

Ранее брат Елизаветы Шевырковой Федор рассказал, что Марат Башаров сломал ей нос. Это не первый случай рукоприкладства в звездном семействе, утверждают родственники. Шевыркова однако не стала обращаться в полицию и фиксировать полученные в ходе конфликта травмы.

Башаров не первый раз попадает в такие скандалы. В 2014 году стало известно, что актер избил свою вторую жену — Екатерину Архарову. Тогда он сломал ей нос, но смог избежать уголовного преследования.

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