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"Ей с этим жить": Бут дал совет "сломленной" Бутиной

17:41
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Виктор Бут призвал Марию Бутину никогда не сдаваться

Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, высказался об арестованной в США Марии Бутиной. Россиянин пожелал девушке не терять надежду и не сдаваться. "Верить в то, что за спиной всегда стоит Россия, стоят наши люди, стоят те друзья, которые всегда помогут", - сказал Бут.

Он заявил, что не винит Бутину за сделку со следствием, добавив, что россиянку, скорее всего, "сломали". "Естественно, в таких условиях очень тяжело выстоять тот натиск, который на нее оказывают. Я считаю, что она сделала выбор. Ей с этим жить", - приводит слова Бута РИА Новости.

Бутину обвиняют в США в сговоре и работе иностранным агентом без регистрации. Россиянка пошла на сделку со следствием, признав свою вину по одному из пунктов обвинения. При этом, по словам адвокатов, Бутину могут освободить уже в начале 2019 года.

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