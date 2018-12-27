Медведев назвал главную цель пенсионной реформы

В среднем прибавка к пенсии составит 1 тысячу рублей

Дмитрий Медведев считает, что пенсионная реформа повысит уровень жизни россиян. Он сообщил об этом на специально созванном совещании.

"Мы должны не забывать о главной цели пенсионных преобразований. Эта цель заключается в том, чтобы улучшить жизнь и повысить уровень жизни пенсионеров. Это – главное, ради чего были приняты соответствующие изменения в пенсионной законодательство", – приводит слова Медведева ТАСС.

По его словам, совещание созывалось, чтобы проверить готовность пенсионной системы к принятым изменениям в законе.

"В следующем году, в отличие от текущего года, индексация начинается раньше, причем эта индексация будет производиться на уровень выше, чем инфляция, что изначально предполагалось в ходе тех изменений в пенсионное законодательство, которые были объявлены и приняты, включая те выплаты, которые будут получать пенсионеры", – добавил премьер-министр.

Медведев отметил, что по стране прибавка к пенсии в среднем составит 1 тысячу рублей. Причем сумма прибавки будет зависеть от стажа работы и размера дохода, который получал пенсионер на работе.