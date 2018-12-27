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Москвичей призвали переждать два дня под землей

18:42
  • четверг
  • 27 декабря 2018

Как избежать пробок в четверг и пятницу?

Московских автомобилистов призвали пользоваться метрополитеном в ближайшие пару дней из-за пробок. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

В ведомстве отметили, что уже сейчас затруднено движение в центре Москвы, а также на подъезде к торговым центрам. Если уж без машины не обойтись, то время поездки рекомендуется сдвинуть на более позднее время - после 21 часа.

"Большое количество людей приехало в Москву за подарками, проходит много праздничных мероприятий - концерты, ёлки", - приводит РИА Новости сообщение ЦОДД.

Как правило, самые загруженные дни на дорогах – 24-28 декабря. Ситуация резко улучшится уже 30 декабря.

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