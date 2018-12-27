Новый год спас Донбасс от войны

Но только временно

С 29 декабря на юго-востоке Украины вступит в силу новогоднее перемирие. Решение группы по безопасности поддержали участники Контактной группы.

"Контактная группа поддержала решение рабочей группы по вопросам безопасности, подтвердила готовность сторон конфликта на Донбассе обеспечить устойчивое и бессрочное прекращение огня с 01:01 по московскому времени 29 декабря 2018 года", - заявил врио министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего.

По его словам, теперь у жителей Донбасса есть надежда на тихие и спокойные праздничные дни. Он добавил, что текст заявления контактной группы будет опубликован уже совсем скоро, передает РИА Новости.

Стороны договорились о перемирии во время состоявшейся в четверг видеоконференции. Ранее представители Украины в подгруппе по безопасности контактной группы заявили, что не будут обсуждать новогоднее перемирие. Причина в том, что в ряде областей страны действовало военное положение. Однако накануне, 26 декабря, президент страны Петр Порошенко объявил, что не будет продлевать его срок.