Чиновники исполняют мечты россиян

В стране стартовала акция "Елка желаний". Чиновники будут воплощать в жизнь желания граждан

В Кремле в четверг подводили итоги Года добровольца. Этой теме было посвящено заседание Госсовета. Говорили о развитии волонтерства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Поддержка их деятельности, отметил Владимир Путин, не ограничится формальными календарными сроками. Главное - снять устаревшие барьеры на работу добровольцев. Почувствовать себя волонтером еще до начала Госсовета смог каждый его участник. В стране стартовала акция "Елка желаний".

Золоченые интерьеры Александровского зала в свете новогодних огней. В воздухе аромат мандаринов. Такое в Кремле, да еще и во время официальных мероприятий, бывает не часто. Многие губернаторы на заседание Госсовета сразу с самолета и тут же приступили к выполнению весьма необычных обязанностей, передает "ТВ Центр".

Почувствовать себя волшебником в эти предновогодние дни может каждый. Акция "Елка желаний" проходит по всей стране. Здесь, в Кремле, таких елок несколько. У каждого региона своя. На бумажках заветные желания. Читают их губернаторы, министры и другие чиновники. Причем, не просто читают, но и обещают исполнить. Ведь Новый год - это время чудес и мечтать, кстати, никогда не поздно.

Глава Крыма Сергей Аксенов по телефону дает коллегам конкретные поручения. Исполнено сразу 4 желания и никакого волшебства. В Андреевском зале, помимо традиционных участников Госсовета, и те, кто каждый день помогает людям - волонтеры, руководители общественных организаций. Их Владимир Путин поблагодарил отдельно. Уходящий 2018 - Год добровольца.

"Для чего мы это сделали, тоже понятно: чтобы повысить внимание к этому замечательному движению, к этому виду деятельности и главное, к набирающим глубину переменам в обществе, которые не измеряют только цифрами и сухими показателями. Все больше и больше людей идут туда, где тяжело, где нужна конкретная помощь, где необходимо отстаивать справедливость", - сказал Путин.

Правительством уже утверждена концепция развития добровольчества до 2025 года. В России, по разным подсчетам, от 5 до 7 миллионов волонтеров. Во время чемпионата мира по футболу их легко было узнать по ярким футболкам. Добровольцы встречали гостей, рассказывали, как пройти на стадион или в фан-зону. Без волонтеров уже трудно себе представить любое массовое мероприятие. Например, акция "Бессмертный полк". Добровольцы сопровождают ветеранов. Если нужно, готовы оказать медицинскую помощь.

И тут важно избавляться от ненужных бюрократических барьеров, которые давно устарели, подчеркивает президент. Речь о социальной сфере, в частности, здравоохранении. С 2017 года некоммерческие общественные организации могут оказывать социальные услуги за счет бюджета. Для этого необходимо получить специальный статус "Исполнителя общественных услуг". За время действия закона его оформили всего 187 НКО. Это слишком мало, считает Путин, внося конкурентное предложение.

"Фонд президентских грантов уже поддержал почти 7 тысяч проектов НКО. Система справедливая, главное - прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант и какие практические результаты достигнуты. Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали проекты, автоматически получат статус исполнителя общественно-полезных услуг. Без избыточных формальностей. Понятно, они уже делом доказали свою состоятельность. Наши меры поддержки имеют, безусловно, первостепенное значение, но, обращаюсь к коллегам из регионов, нужен и личный пример. Поэтому прошу присоединяться в ваших регионах. Главное, чтобы участие было не показным, а искренним и действенным", - указал Путин.

Многие главы регионов совсем недавно посещали хосписы. Работа этих волонтеров обычно не видна. Однако именно они приходят на помощь, когда медики бессильны. Подсчитано, что если бы труд добровольцев в столичных учреждениях паллиативной помощи оплачивался даже по минимальной ставке, пришлось бы потратить 29 миллионов рублей.

Безусловно, поддержка волонтёрства не ограничивается календарными сроками. И, как заверил президент, она обязательно будет продолжена. Ведь вклад добровольцев в будущее страны бесценен. Все потому, что идет от чистого сердца.

Матвей Шестаков, Виктор Мальцев, Александр Ивановский, "ТВ Центр", Москва.