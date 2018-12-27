Когда окупится Крымский мост

Минтранс посчитал экономический эффект от возведения моста

Экономия от использования Крымского моста составляет 11 миллиардов рублей в год. Такие данные привёл Минтранс. После открытия в этом году автомобильного движения по мосту по нему прошло более 3 миллионов машин. В наступающем году откроют и железнодорожное сообщение. Работы по улучшению инфраструктуры этого грандиозного проекта продолжаются.

Этот год стал для строителей Крымского моста знаковым: там, наконец, было запущено автомобильное движение. Прошло всего 7 с половиной месяцев, а из Кубани в Крым и обратно уже проехало три с половиной миллиона транспортных средств - это легковые и грузовые автомобили, а также пассажирские автобусы. Через пять дней наступит Новый год, и многие россияне планируют проехать по новому мосту, чтобы встретить праздник с родственниками и друзьями, которые живут на полуострове, передает "ТВ Центр".

"Впереди Новый год. Осталось совсем немного, и Рождество наступит. Мы прекрасно понимаем, что тот мост, который досрочно построили в этом году, автомобильный, он надежно связал два берега, и все жители смогут по этому мосту добраться в свои семьи, к родным, близким и в кругу семьи встретить Новый год и Рождество", - говорит заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

Сейчас на объекте находится около пяти тысяч строителей. Они, конечно, тоже готовятся к празднику. Но и до, и сразу после новогодней ночи работа будет продолжаться. Планы на 2018 год выполнены в полном объёме. В частности, завершены свайные работы, а у фарватерных опор сооружены специальные конструкции - палы. В случае, если судно, идущее по Керчь-Еникальскому каналу потерпит аварию, палы помогут уберечь как само судно, так и опоры моста.

"Нужны они для того, чтобы защитить основные опоры моста от навала судна. То есть в момент, когда судно потеряет управление, если такие ситуации будут, гипотетически они все просчитаны, эта конструкция будет помогать как самому судну не разрушиться, так и конструкциям мостового сооружения", - объясняет заместитель генерального директора компании "СГМ-Мост" Дмитрий Кондаков.

В следующем году главная задача - завершение работ по железнодорожной части. Уже в начале декабря 2019 года должен состояться пробный запуск движения поездов через Керченский пролив. Все опоры под железную дорогу готовы. Чтобы конструкция выдерживала колоссальную нагрузку, под эту часть моста было погружено почти три тысячи свай. Сейчас строители укладывают рельсы.

"На мостовое полотно укладывается рельсошпальная решетка. Сегодня работы ведутся со стороны Таманского полуострова последовательно в направлении Крыма. Это две нитки в одну и другую стороны. Сегодня уже на косе Тузла – это первый и второй участок – работы завершены в полном объеме. Планируем, что в январе 2019 года железнодорожники начнут работы на третьем участке, на протоке между косой и островом Тузла", - говорит Рыженькин.

За год нужно также успеть завершить устройство мостового полотна, полностью устроить верхнее строение пути и наладить все системы обеспечения железнодорожного движения: провести электричество и обеспечить освещение участка.

Евгения Карих, "ТВ Центр".